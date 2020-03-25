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Общество

Из-за коронавируса Псковская таможня минимизировала количество командировок сотрудников

Из-за коронавируса Псковская таможня минимизировала количество командировок сотрудников, кроме того, перенесены на более поздний срок международные встречи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Максимально ограничены деловые, спортивные и культурные мероприятия, подразумевающие личное присутствие должностных лиц. Совещания по вопросам деятельности таможни проводятся в видеоформате. Приняты меры по временному ограничению личного приема граждан.

Желающим прийти на личный прием рекомендуется использовать письменную форму обращения. Для входящей корреспонденции в административном корпусе по адресу: город Псков, улица Воровского, дом 20 при входе в здание размещен бокс для приема и последующей регистрации документов.

Минимизированы мероприятия, связанные с проведением конкурсных процедур на замещение вакантных должностей, поэтому второй этап конкурса, объявленного приказом от 14 февраля 2020 года, не состоится.

Ряд должностных лиц, чьи функции не связаны с таможенным оформлением и контролем, переведен на дистанционную форму профессиональной служебной деятельности. Сотрудники на пограничных пунктах пропуска обеспечены средствами индивидуальной защиты. Маски, перчатки, дезинфицирующие растворы обязательны к использованию сотрудниками, контактирующими с пересекающими границу водителями транспортных средств. Начальники всех структурных подразделений таможни проводят каждодневный мониторинг состояния здоровья подчиненных.

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