Очистные сооружения Псковской области планируется реконструировать

12:39, 25 марта 2020, ПАИ

В Псковской области планируется реконструировать большинство очистных сооружений, соответствующее обращение по этому вопросу направлено в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в прямом эфире проекта «Огонь,вода и трубы» из редакции Псковского агентства информации 25 марта.

По словам Сергея Грахова, комитет уже обратился в Фонд для того, чтобы увеличить объем выделяемых для Псковской области средств. Заявки по реконструкции очистных сооружений, которых в регионе насчитывается порядка 49, готовятся параллельно. По мнению председателя комитета по строительству и ЖКХ, сооружения стареют и их нужно модернизировать.

Сейчас идет подготовительный период, в частности, недавно состоялся конкурс по реконструкции очистных сооружений в Пушкинских Горах. Подготовка шла, как подчеркнул гость эфира, около 3 месяцев.

Сергей Грахов процитировал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, отметив, что в 2019 году регион сделал «псковский рывок».

«Михаил Ведерников постоянно, ежесуточно на связи. Сообщения, доклады, темп работы — можно только позавидовать» - заявил Сергей Грахов, подчеркнув, что удаленное руководство псковского губернатора в период карантинных мероприятий из-за коронавируса не изменило темп работы администрации.