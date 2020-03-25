37 млрд рублей могут составить убытки туротрасли в России из-за коронавируса

13:58, 25 марта 2020, ПАИ

37 млрд рублей могут составить убытки туристической отрасли в России в результате распространения новой коронавирусной инфекции, если до сентября большинство туристических направлений не откроется, пишет ТАСС.

Так, выездной туризм в России получит 25 млрд рублей убытков, въездной - 12 млрд рублей. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, из пакета мер, предложенного правительством России для поддержки отраслей, пострадавших из-за распространения в России и мире коронавируса, самым действенным для отрасли может стать решение по отмене взносов в резервный фонд «Турпомощь». По закону, туроператоры должны платить 0,1% от оборота по итогам предыдущего года.

Майя Ломидзе добавила, что отрасль «очень спасли бы налоговые каникулы хотя бы до сентября».