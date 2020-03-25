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Общество

Почти 2 млн рублей намерены потратить в Пскове на замену новогодней ёлки

1,8 млн рублей намерены потратить в Пскове на покупку городской новогодней ёлки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На заседании комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Псковской гордумы (ПГД) депутат Сергей Федоров отметил, что суммы, заложенной в проекте изменений в бюджет, будет недостаточно. Он также сообщил, что металлический конус старой ёлки находится в хорошем состоянии, поэтому выделенных средств должно хватить на первоочередные нужды, связанные с приобретение новой искусственной хвои и замену его нижнего яруса.

Этот вопрос планируется рассмотреть на сессии ПГД 27 марта.

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