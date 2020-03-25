Почти 2 млн рублей намерены потратить в Пскове на замену новогодней ёлки
1,8 млн рублей намерены потратить в Пскове на покупку городской новогодней ёлки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
На заседании комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Псковской гордумы (ПГД) депутат Сергей Федоров отметил, что суммы, заложенной в проекте изменений в бюджет, будет недостаточно. Он также сообщил, что металлический конус старой ёлки находится в хорошем состоянии, поэтому выделенных средств должно хватить на первоочередные нужды, связанные с приобретение новой искусственной хвои и замену его нижнего яруса.
Этот вопрос планируется рассмотреть на сессии ПГД 27 марта.