0
15:17
Активисты «Убитых дорог»: Из-за грязи дорожные знаки в Пскове по-разному отражают свет фар
14:58
Скончалась народная артистка СССР Инна Макарова
14:21
Псковский губернатор поздравил работников культуры с профессиональным праздником
13:38
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам в связи с коронавирусом
12:50
Из-за коронавируса Псковская таможня минимизировала количество командировок сотрудников
12:44
Председатель собрания депутатов Палкинского района: 22 апреля я буду голосовать за будущее своей семьи
12:18
ФОТОФАКТ: Паспорт ремонта Рижского проспекта появился на площади Ленина в Пскове
Еще новости
Общество

Псковичка Юлия Пересильд спела песню подписчикам в рамках флешмоба «Зарази улыбкой»

Уроженка Пскова, российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Юлия Пересильд поддержала флешмоб «Зарази улыбкой» фонда «Подари жизнь», спев песню своим подписчикам. Соответствующее видео она разместила на своей странице в Instagram.

«Хочу заразить вас улыбкой, пожелать вам много-много сил, но знайте, что вы такие крутые, такие сильные, вы так нас всех заражаете верой и силой, желанием бороться, идти вперед», - рассказала Юлия Пересильд и сопроводила свои слова песней.

Своим читателям актриса пожелала всего самого хорошего.

«Мои хорошие – вы всегда Герои, сейчас вам совсем нелегко, мы это понимаем. И знайте – вы не одни, мы мысленно с вами и будем вам поднимать настроение на расстоянии» - добавила Юлия Пересильд.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
В граничащих с Псковской областью странах растёт количество заболевших коронавирусом Псковичка Юлия Пересильд спела песню подписчикам в рамках флешмоба «Зарази улыбкой» Оказание стоматологических услуг приостановили власти Москвы из-за коронавируса 37 млрд рублей могут составить убытки туротрасли в России из-за коронавируса Владимир Путин выступит с обращением к россиянам в связи с коронавирусом Опрос об оценке дистанционного обучения запустил Минобрнауки Из-за коронавируса Псковская таможня минимизировала количество командировок сотрудников Некоторым организациям Псковской области сделают «послабления» из-за ситуации с коронавирусом Четыре случая заражения коронавирусом официально подтверждены в Псковской области Дмитрий Медведев поставил перед губернаторами задачи по работе «Единой России» в условиях пандемии коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Активисты «Убитых дорог»: Из-за грязи дорожные знаки в Пскове по-разному отражают свет фар
25 марта 2020
Активисты «Убитых дорог»: Из-за грязи дорожные знаки в Пскове по-разному отражают свет фар
Скончалась народная артистка СССР Инна Макарова
25 марта 2020
Скончалась народная артистка СССР Инна Макарова
Псковский губернатор поздравил работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2020
Псковский губернатор поздравил работников культуры с профессиональным праздником
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам в связи с коронавирусом
25 марта 2020
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам в связи с коронавирусом
Из-за коронавируса Псковская таможня минимизировала количество командировок сотрудников
25 марта 2020
Из-за коронавируса Псковская таможня минимизировала количество командировок сотрудников
Председатель собрания депутатов Палкинского района: 22 апреля я буду голосовать за будущее своей семьи
25 марта 2020
Председатель собрания депутатов Палкинского района: 22 апреля я буду голосовать за будущее своей семьи
ФОТОФАКТ: Паспорт ремонта Рижского проспекта появился на площади Ленина в Пскове
25 марта 2020
ФОТОФАКТ: Паспорт ремонта Рижского проспекта появился на площади Ленина в Пскове
Четыре случая заражения коронавирусом официально подтверждены в Псковской области
25 марта 2020
Четыре случая заражения коронавирусом официально подтверждены в Псковской области

Идет загрузка...