Псковичка Юлия Пересильд спела песню подписчикам в рамках флешмоба «Зарази улыбкой»

14:56, 25 марта 2020, ПАИ

Уроженка Пскова, российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Юлия Пересильд поддержала флешмоб «Зарази улыбкой» фонда «Подари жизнь», спев песню своим подписчикам. Соответствующее видео она разместила на своей странице в Instagram.

«Хочу заразить вас улыбкой, пожелать вам много-много сил, но знайте, что вы такие крутые, такие сильные, вы так нас всех заражаете верой и силой, желанием бороться, идти вперед», - рассказала Юлия Пересильд и сопроводила свои слова песней.

Своим читателям актриса пожелала всего самого хорошего.

«Мои хорошие – вы всегда Герои, сейчас вам совсем нелегко, мы это понимаем. И знайте – вы не одни, мы мысленно с вами и будем вам поднимать настроение на расстоянии» - добавила Юлия Пересильд.