Весенняя часть акции «Губернаторский дневник» стартовала в Псковской области

15:37, 25 марта 2020, ПАИ

Первый бланк весеннего триместра «Губернаторского дневника» вышел в свежем номере «Комсомольской правды - Псков» 25 марта, сообщили Псковскому агентству информации в издании. В апреле и мае выйдут остальные бланки акции.

К «Губернаторскому дневнику», который проходит в регионе уже в 7-й раз, могут присоединиться учащиеся школ Псковской области со 2-го по 11-й класс.

Условия участия просты: быть отличником, вместе с учителем выставить оценки в бланк, заверить свои результаты у директора школы. В редакцию отправляются три заполненных бланка: за март, апрель и май. До 15 мая бланки принимают организаторы.

По итогам года сильнейшие школьники побывают в гостях у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также отправятся по путевкам в летние лагеря Псковской области, их традиционно выделит Центр детского отдыха и оздоровления.