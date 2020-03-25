Неделя с 28 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей
Неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена в России нерабочей. Об этом заявил 25 марта глава государства Владимир Путин в ходе обращения к нации.
Он подчеркнул, что выходные будут организованы «с сохранением зарплаты».
«Все структуры жизнеобеспечения - аптеки, магазины, банки, органы властей всех уровней - продолжат работу», - пояснил президент.
Длинные выходные объявлены для снижения скорости распространения коронавирусной инфекции.
«Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось», не думайте, что вас не коснется. То, что происходит в других странах, может стать нашим ближайшим будущим, надо поберечь себя и своих близких. Самое безопасное сейчас - побыть дома», - сказал глава государства.