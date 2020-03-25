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Общество

Неделя с 28 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей

Неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена в России нерабочей. Об этом заявил 25 марта глава государства Владимир Путин в ходе обращения к нации.

Он подчеркнул, что выходные будут организованы «с сохранением зарплаты».

«Все структуры жизнеобеспечения - аптеки, магазины, банки, органы властей всех уровней - продолжат работу», - пояснил президент.

Длинные выходные объявлены для снижения скорости распространения коронавирусной инфекции.

«Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось», не думайте, что вас не коснется. То, что происходит в других странах, может стать нашим ближайшим будущим, надо поберечь себя и своих близких. Самое безопасное сейчас - побыть дома», - сказал глава государства.

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