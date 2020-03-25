Президент поблагодарил медиков, противостоящих распространению коронавируса

16:32, 25 марта 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин, обращаясь 25 марта к жителям страны в связи с распространением коронавирусной инфекции, поблагодарил медиков, которые противостоят распространению эпидемии.

«К врачам, фельдшерам и медицинским работникам хочу обратиться. Благодарю вас, от вас многое зависит», - заявил глава государства.

По словам Владимира Путина, благодаря необходимым мерам удается сдерживать стремительное распространение коронавируса в стране. Россия граничит с государствами, ситуация в которых складывается неблагополучно. По его мнению, полностью исключить проникновение инфекции в страну невозможно.

«Главный приоритет - жизнь и здоровье наших граждан», - добавил глава государства.

По его словам, для борьбы с коронавирусом подключены все возможные ресурсы, необходимо снизить риски заражения старшего поклонения.