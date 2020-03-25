Каникулы по потребительским и ипотечным кредитам предложил ввести Владимир Путин

16:36, 25 марта 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Об этом он заявил в ходе обращения к жителям страны 25 марта из-за эпидемии коронавируса, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению Владимира Путина, если человек попал в сложную ситуацию и его доход сократился на 30%, то у него должно быть право приостановить выплату по кредиту. Подобную меру глава государства предложил ввести и для индивидуальных предпринимателей.

«Если выплата невозможна, то гражданин не должен попасть в тупик, процедура банкротства должна быть посильной и не обременительной», - считает Владимир Путин.