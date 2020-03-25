Проценты по вкладам физических лиц в России планируют облагать налогом

17:00, 25 марта 2020, ПАИ

Проценты по вкладам для физических лиц планируют облагать налогом. Об этом сообщил Владимир Путин во время обращения к гражданам в связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране и в мире.

«Поддержать граждан нужно, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях», - рассказал Владимир Путин.

Глава государства предложил в 2 раза с 30% до 15% снизить размер страховых взносов. Пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, а на долгосрочный период.

«Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, должны облагаться адекватным налогом» - добавил Владимир Путин, поручив правительству организовать соответствующую работу.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов облагаются налогом.

«Если общий объем вклада превышает 1 млн рублей, необходимо установить налог в размере 13% - не сам вклад, а только проценты будут облагаться налогом», - уточнил президент, отметив, что затронет это лишь 1% граждан.

При этом данные поступления он предложил направить на поддержку семей с детьми, людям, столкнувшимся с безработицей или оставшимся без работы.

«Если мы проявим сплоченность, если граждане будут действовать вместе, мы сделаем всё, что зависит от каждого из нас, - завершил Владимир Путин, отметив, что следует помнить о своих близких. – Именно в такой солидарности заключается сила общества и эффективность на тот вызов, с которым мы сталкиваемся».