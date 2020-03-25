Медали в честь 75-летия Победы псковским ветеранам вручат на дому

21:30, 25 марта 2020, ПАИ

Юбилейные медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам в Псковской области вручат на дому в связи с распространением коронавируса. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, такое решение принято в связи с поручением губернатора Михаила Ведерникова.

«День Победы — священный для нас праздник. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы ветераны получили заслуженное внимание, а все мероприятия были проведены в полном объеме со всеми почестями и без ущерба для здоровья пожилых граждан», — сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи с главами районов 25 марта.

В перечень лиц, уполномоченных главой региона вручать ветеранам юбилейные медали, вошли представители муниципальных администраций, а также муниципальных депутатских корпусов.