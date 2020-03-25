Минздрав: Медорганизации России готовы к приему пациентов с COVID-19
Министерство здравоохранения России заявило о готовности медицинских организаций к приему пациентов с коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС.
«Что касается готовности медицинских организаций, в том числе и обеспеченности техникой, то учреждения готовы к приему пациентов. В случае потребности конкретного учреждения в какой-либо дополнительной технике такая потребность будет закрыта», - отметили в ведомстве.
В России проводятся все необходимые противоэпидемиологические мероприятия, а медицинский персонал обеспечен необходимыми тест-системами, заверили в министерстве.
По состоянию на 25 марта в России инфицированы коронавирусом 658 человек.