Минздрав: Медорганизации России готовы к приему пациентов с COVID-19

22:24, 25 марта 2020, ПАИ

Министерство здравоохранения России заявило о готовности медицинских организаций к приему пациентов с коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС.

«Что касается готовности медицинских организаций, в том числе и обеспеченности техникой, то учреждения готовы к приему пациентов. В случае потребности конкретного учреждения в какой-либо дополнительной технике такая потребность будет закрыта», - отметили в ведомстве.

В России проводятся все необходимые противоэпидемиологические мероприятия, а медицинский персонал обеспечен необходимыми тест-системами, заверили в министерстве.

По состоянию на 25 марта в России инфицированы коронавирусом 658 человек.