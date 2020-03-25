Работу по сохранению цен при высоком спросе на продукты ведут Минсельхоз и Минпромторг

22:54, 25 марта 2020, ПАИ

Работу по сохранению стабильного уровня цен в условиях повышенного спроса на продукты продолжают Минсельхоз и Минпромторг, пишет ТАСС.

Отмечается, что факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с ФАС. Минсельхоз России на постоянной основе ведет мониторинг цен и объемов производства основных категорий продовольствия. В частности, запасов гречки также достаточно для удовлетворения потребительского спроса, и дефицита не наблюдается.

Средняя стоимость гречневой крупы у сельхозтоваропроизводителей по данным на 24 марта составила 39,87 рубля/кг, а средние цены сельхозпроизводителей на сахар составили 24,1 рубля/кг, что на 29,4% ниже показателя аналогичной даты 2019 года.