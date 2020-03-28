«Почта России» на три дня закроет все некруглосуточные отделения

18:30, 27 марта 2020, ПАИ

«Почта России» на три дня закроет все некруглосуточные отделения с 30 марта по 1 апреля, пишет ТАСС. «Мы продолжим работу в предстоящую неделю, но в особом режиме. В первую очередь мы хотим и сделаем для этого все - минимизировать посещение наших отделений», - рассказал генеральный директор компании Максим Акимов.

Работники, которые занимаются обработкой почтовых корреспонденции, формированием заданий для почтальонов, сортировкой отправлений, логистикой и автопарком будут работать. «Почта России» также прорабатывает с правительством вопрос увеличения срока хранения отправлений до 60 дней с нынешних 30.

Максим Акимов пообещал, что «Почта России» обеспечит полную своевременную доставку пенсий и пособий гражданам, которые получают их на дому.