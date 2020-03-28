Михаил Ведерников о борьбе с коронавирусом: Сейчас нам не до шуток и попустительства

20:37, 27 марта 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал введение новых мер по борьбе с коронавирусом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Начиная с 28 марта на территории Псковской области начинает действовать ряд жестких ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции нового типа, – отметил губернатор. – Мы вынуждены были пойти на такой шаг, потому что принятый ранее список мер, достаточно сдержанный по своему содержанию, был проигнорирован рядом представителей бизнес-сообщества региона».

По мнению главы региона, такое халатное отношение в вопросе обеспечения безопасности здоровья и жизни граждан попросту недопустимо. «Сейчас нам не до шуток и попустительства, когда на пороге такой серьезный вызов, как для региона, так и для нашей страны в целом», – подчеркнул он.

«В ближайшую неделю, в рамках исполнения указа президента Российской Федерации, для большинства жителей региона появится возможность отдохнуть и набраться сил, – продолжил Михаил Ведерников. – Особенно это важно для педагогов. Благодаря их усилиям в кратчайшие сроки удалось организовать и наладить реализацию дистанционных программ обучения школьников. Всю последнюю неделю у учителей не было возможности даже перевести дух, актуальные вопросы приходилось решать в режиме реального времени, постоянно поддерживая контакт с родителями ребят».

«Нерабочие дни – возможность перезарядиться, заняться домашними делами, провести время с родными и близкими. А после этого уже со свежим взглядом, новыми идеями снова приняться за такое принципиально важное дело, как обучение юных псковичей», – добавил губернатор.