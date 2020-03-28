Работу дежурных групп в детсадах организовали в Псковской области

21:49, 27 марта 2020, ПАИ

Работу дежурных групп организовали в детских садах и в 1-4 классах в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по образованию. Организационное совещание в режиме видеоконференцсвязи прошло с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования и директорами образовательных организаций, 27 марта.

Так, с 28 марта по 5 апреля будет организована работа дежурных групп в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях для учеников 1-4 классов из числа детей работников организаций, указанных в пункте 2 указа президента России от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

Дежурные группы в детских садах будут работать с 7:00. Дежурные группы для детей начальных классов (с 1 по 4 класс) организуют с 8:00 до 18:00 на базе 4-й, 24-й, 20-й и 47-й школ. При приёме в детсад и школу у ребенка измерят температуру и проверят на отсутствие симптомов простуды.

«Для сотрудников, которые будут обеспечивать работу дошкольных учреждений, будет установлена оплата труда в двойном размере, согласно рекомендациям Министерства труда и социальной защиты», — сообщил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов.

25 марта президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.