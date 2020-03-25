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Общество

Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Документ опубликован на сайте Кремля.

Указ не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Президент поручил федеральным органам государственной власти определить численность госслужащих, обеспечивающих в этот период функционирование соответствующих ведомств. Властям регионов и муниципалитетов также поручено определить в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории численность государственных и муниципальных служащих, которые будут работать в установленный период.

«Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля функционирование этих организаций», - говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня его официального опубликования. О нерабочей неделе Владимир Путин сообщил в ходе обращения к жителям страны в связи с коронавирусом.

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