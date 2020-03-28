Пенсионный фонд России досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
В связи с объявлением в России нерабочей недели Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, пишет РИА Новости.
Деньги выплатят с 30 марта по 8 апреля. Объем выплат составит 113,2 млрд рублей, включая 17,7 млрд на единовременную выплату ветеранам к 75-летию Победы.
Также Пенсионный фонд выделил 356 млрд рублей кредитным организациям на выплаты с 1 по 12 апреля и «Почте России» на выплаты с 9 по 12 апреля.
Общий объем досрочного финансирования составил 469,2 млрд рублей.