0
22:02
Снижено количество авиарейсов по маршруту «Псков - Москва»
18:57
Псковские школьники не будут учиться с 30 марта по 5 апреля
17:19
ФОТОФАКТ: Бар, ресторан и кафе проверили полицейские в Пскове
16:58
Добровольцы раздают одноразовые защитные маски у торговых центров в Пскове
15:46
«Своих близких вооружила»: Дефицит масок вынуждает россиян шить их самостоятельно
14:46
ФОТОФАКТ: «Антивирусные» листовки появились на подъездах домов в Пскове
13:22
Андрей Михеев: Работа ярмарок и рынков разрешена для продажи продуктов питания
Еще новости
Общество

Пенсионный фонд России досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

В связи с объявлением в России нерабочей недели Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, пишет РИА Новости.

Деньги выплатят с 30 марта по 8 апреля. Объем выплат составит 113,2 млрд рублей, включая 17,7 млрд на единовременную выплату ветеранам к 75-летию Победы.

Также Пенсионный фонд выделил 356 млрд рублей кредитным организациям на выплаты с 1 по 12 апреля и «Почте России» на выплаты с 9 по 12 апреля.

Общий объем досрочного финансирования составил 469,2 млрд рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Снижено количество авиарейсов по маршруту «Псков - Москва»
28 марта 2020
Снижено количество авиарейсов по маршруту «Псков - Москва»
Псковские школьники не будут учиться с 30 марта по 5 апреля
28 марта 2020
Псковские школьники не будут учиться с 30 марта по 5 апреля
ФОТОФАКТ: Бар, ресторан и кафе проверили полицейские в Пскове
28 марта 2020
ФОТОФАКТ: Бар, ресторан и кафе проверили полицейские в Пскове 1
Добровольцы раздают одноразовые защитные маски у торговых центров в Пскове
28 марта 2020
Добровольцы раздают одноразовые защитные маски у торговых центров в Пскове
«Своих близких вооружила»: Дефицит масок вынуждает россиян шить их самостоятельно
28 марта 2020
«Своих близких вооружила»: Дефицит масок вынуждает россиян шить их самостоятельно
ФОТОФАКТ: «Антивирусные» листовки появились на подъездах домов в Пскове
28 марта 2020
ФОТОФАКТ: «Антивирусные» листовки появились на подъездах домов в Пскове
Андрей Михеев: Работа ярмарок и рынков разрешена для продажи продуктов питания
28 марта 2020
Андрей Михеев: Работа ярмарок и рынков разрешена для продажи продуктов питания
Псковская Госавтоинспекция из-за коронавируса принимает водителей только по предварительной записи с 28 марта
28 марта 2020
Псковская Госавтоинспекция из-за коронавируса принимает водителей только по предварительной записи с 28 марта 1

Идет загрузка...