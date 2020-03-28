В США раскупили почти всё золото

10:16, 28 марта 2020, ПАИ

Инвесторы и банкиры в США сталкиваются с нехваткой золотых слитков и монет в связи с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.

Отмечается, что нехватка золота на бирже привела к тому, что банкиры с Уолл-стрит попросили о помощи Канаду, монетный двор которой «завален просьбами» об увеличении производства золотых слитков, которые могут быть отправлены в Нью-Йорк.

Цена фьючерсов на золото в США выросла примерно на 9%, до порядка 1620 долларов за тройскую унцию на этой неделе, достигнув семилетнего максимума.

Лишь в нескольких случаях, начиная с 2000 года, цены на золото выросли еще больше за одну неделю. В частности, такой рост был сразу после того, как крупнейший банк США Lehman Brothers объявил о банкротстве в сентябре 2008 года.