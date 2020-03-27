«Упустила ФОКОТ»: Депутаты Новоржевского района раскритиковали главу муниципалитета

12:26, 28 марта 2020, ПАИ

Депутаты Новоржевского района на очередной сессии раскритиковали работу главы муниципалитета Софьи Пугачевой. В частности, недовольство касалось потери районом физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ).

«ФОКОТ упустила. Можно было на торги еще раз выставить перед новым годом», – прокомментировал ситуацию председатель районного Собрания депутатов Александр Кузнецов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. По его словам, большинство депутатов признало деятельность Софьи Пугачевой на посту главы района неудовлетворительной.

Кроме проблем с ФОКОТом, депутатов не устраивает состояние дорог в районе и кадровая политика Софьи Пугачевой.

8 сентября 2019 года Софья Пугачева победила на выборах главы Новоржевского района от партии «Яблоко».