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Политика

«Упустила ФОКОТ»: Депутаты Новоржевского района раскритиковали главу муниципалитета

Глава Новоржевского района Софья Пугачева (справа)

Депутаты Новоржевского района на очередной сессии раскритиковали работу главы муниципалитета Софьи Пугачевой. В частности,  недовольство касалось потери районом физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ).

«ФОКОТ упустила. Можно было на торги еще раз выставить перед новым годом», – прокомментировал ситуацию председатель районного Собрания депутатов Александр Кузнецов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. По его словам, большинство депутатов признало деятельность Софьи Пугачевой на посту главы района неудовлетворительной.

Кроме проблем с ФОКОТом, депутатов не устраивает состояние дорог в районе и кадровая политика Софьи Пугачевой.

8 сентября 2019 года Софья Пугачева победила на выборах главы Новоржевского района от партии «Яблоко».

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