Противомалярийный препарат для лечения коронавируса представили в России

18:54, 28 марта 2020, ПАИ

Научно-производственный центр «Фармзащита» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработал схему лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе противомалярийного препарата «Мефлохин». Об этом сообщается на сайте ФМБА.

«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом», - рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Она объяснила, что добавление синтетических пенициллинов и макролидных антибиотиков препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома и позволяет увеличить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. По словам Вероники Скворцовой, это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести.

Отмечается, что разработки проведены с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и предложены к включению в методические рекомендации Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.