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В адрес детского омбудсмена Псковской области за неделю поступило более 20 обращений
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Общество

В адрес детского омбудсмена Псковской области за неделю поступило более 20 обращений

За неделю дистанционной работы к детскому омбудсмену обратились более 20 человек. Об этом уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова рассказала в своем «Instagram».

«Уже неделя, как мы нашим дружным коллективом перешли на дистанционный режим работы с гражданами», - отметила Наталия Соколова, добавив, что за 5 дней через телефон и социальные сети обратились более 20 человек, поступило 7 письменных обращений.

Каждый обратившийся смог получить консультативную помощь.

«Все поступающие обращения обрабатываются, рассматриваются в оперативном режиме, если касаются жизни и безопасности детей», - добавила Наталия Соколова.

Обращения можно оставлять на странице детского омбудсмена, а также на адрес электронной почты pskov@rfdeti.ru.

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