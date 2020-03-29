Детские товары, мыло и бензин отнесли к товарам первой необходимости

10:09, 29 марта 2020, ПАИ

К товарам первой необходимости отнесли детские товары, моющие, чистящие средства, а также мыло и бензин. Перечень из 23 пунктов утвердило правительство, сообщает РИА Новости.

В связи с распространением коронавируса нового типа был утвержден перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Помимо прочего, в рейтинг вошли туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары, автозапчасти, электрическое оборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, компьютерное и электронное оборудование. Строительные материалы и инструменты также вошли в список вместе с санитарно-техническими изделиями, спичками, свечами, похоронными принадлежностями, очками, линзами, табачной продукцией.

В зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории региональные органы государственной власти могут дополнить перечень.