Прямая трансляция с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом начнется в 14:00
В воскресенье, 29 марта в 14:00 Псковское агентство информации организует прямую трансляцию с очередного заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Заседание проведет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Оперативный штаб работает в круглосуточным режиме. На сегодняшнем заседании будут рассмотрены актуальные вопросы, связанные с распространением коронавирусной инфекции на территории региона, включая исполнение необходимых мер по профилактике и нераспространению коронавируса на территории региона.