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Общество

Прямая трансляция с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом начнется в 14:00

В воскресенье, 29 марта в 14:00 Псковское агентство информации организует прямую трансляцию с очередного заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Заседание проведет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Оперативный штаб работает в круглосуточным режиме. На сегодняшнем заседании будут рассмотрены актуальные вопросы, связанные с распространением коронавирусной инфекции на территории региона, включая исполнение необходимых мер по профилактике и нераспространению коронавируса на территории региона.

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