Михаил Ведерников: За неполную неделю скорость распространения коронавируса возросла почти в 2 раза

14:23, 29 марта 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области рассказал, что за неполную неделю скорость распространения вируса возросла почти в 2 раза, передает корреспондент Псковского агентства информации с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 29 марта.

«Необходима моментальная реакция, ситуацию в Псковской области я оцениваю, как тревожную»,- добавил губернатор.

По словам главы региона, 6 случаев были подтверждены, еще 5 имеют предварительно положительный результат.

«Мы не должны себя обманывать, что пандемия нас обойдет», - добавил Михаил Ведерников.

Он также отметил, что главной задачей является предотвратить вспышку коронавируса в регионе.

Участников штаба губернатор поблагодарил за круглосуточную защиту.