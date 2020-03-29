Михаил Ведерников: За неполную неделю скорость распространения коронавируса возросла почти в 2 раза
Губернатор Псковской области рассказал, что за неполную неделю скорость распространения вируса возросла почти в 2 раза, передает корреспондент Псковского агентства информации с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 29 марта.
«Необходима моментальная реакция, ситуацию в Псковской области я оцениваю, как тревожную»,- добавил губернатор.
По словам главы региона, 6 случаев были подтверждены, еще 5 имеют предварительно положительный результат.
«Мы не должны себя обманывать, что пандемия нас обойдет», - добавил Михаил Ведерников.
Он также отметил, что главной задачей является предотвратить вспышку коронавируса в регионе.
Участников штаба губернатор поблагодарил за круглосуточную защиту.