0
16:32
На горячую линию регионального оперативного информационного центра по коронавирусу поступило 1400 звонков
14:55
Заполняемость поездов «Ласточка» упала до 33% из-за коронавируса
14:14
Началось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
12:01
Спектакли для незрячих начнет показывать театрально-концертная дирекция Псковской области
10:34
ПАИ проведет прямую трансляцию с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
09:53
Медицинские маски раздадут 29 марта бесплатно у торговых центров в Пскове
09:13
В адрес детского омбудсмена Псковской области за неделю поступило более 20 обращений
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников: За неполную неделю скорость распространения коронавируса возросла почти в 2 раза

Губернатор Псковской области рассказал, что за неполную неделю скорость распространения вируса возросла почти в 2 раза, передает корреспондент Псковского агентства информации с заседания   оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 29 марта.

 «Необходима моментальная реакция, ситуацию в Псковской области я оцениваю, как тревожную»,-  добавил губернатор.

По словам главы региона, 6 случаев были подтверждены, еще 5 имеют предварительно положительный результат.

«Мы не должны себя обманывать, что пандемия нас обойдет», - добавил Михаил Ведерников.

Он также отметил, что главной задачей является предотвратить вспышку коронавируса в регионе.

Участников штаба губернатор поблагодарил за круглосуточную защиту.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
О массовом скоплении людей псковичей просят сообщать по номеру 112 125 объектов проверили сотрудники полиции в Псковской области Михаил Ведерников призвал обеспечить регион месячным запасом медицинских масок Дезинфицировать подъезды в Псковской области призывает Александр Нестерук 420 жителей Псковской области ждут результата проб на коронавирус Заполняемость поездов «Ласточка» упала до 33% из-за коронавируса Митрополит Тихон призвал верующих молиться дома За неисполнение карантинных мер юрлица заплатят до 1 млн рублей штрафа Ключевые предприятия Псковской области могут продолжить работу во время карантина Михаил Ведерников: За неполную неделю скорость распространения коронавируса возросла почти в 2 раза
Посмотреть все материалы сюжета >>>

На горячую линию регионального оперативного информационного центра по коронавирусу поступило 1400 звонков
29 марта 2020
На горячую линию регионального оперативного информационного центра по коронавирусу поступило 1400 звонков
Заполняемость поездов «Ласточка» упала до 33% из-за коронавируса
29 марта 2020
Заполняемость поездов «Ласточка» упала до 33% из-за коронавируса
Началось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
29 марта 2020
Началось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Спектакли для незрячих начнет показывать театрально-концертная дирекция Псковской области
29 марта 2020
Спектакли для незрячих начнет показывать театрально-концертная дирекция Псковской области
ПАИ проведет прямую трансляцию с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
29 марта 2020
ПАИ проведет прямую трансляцию с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
Медицинские маски раздадут 29 марта бесплатно у торговых центров в Пскове
29 марта 2020
Медицинские маски раздадут 29 марта бесплатно у торговых центров в Пскове
В адрес детского омбудсмена Псковской области за неделю поступило более 20 обращений
29 марта 2020
В адрес детского омбудсмена Псковской области за неделю поступило более 20 обращений
Снижено количество авиарейсов по маршруту «Псков - Москва»
28 марта 2020
Снижено количество авиарейсов по маршруту «Псков - Москва»

Идет загрузка...