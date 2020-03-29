Ключевые предприятия Псковской области могут продолжить работу во время карантина

14:31, 29 марта 2020, ПАИ

Ключевые предприятия, на которых держится экономика области, могут продолжить работу. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 29 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Если мы будем допускать ошибки, счет заболевших будет измеряться уже тысячами», - отметил губернатор, добавив, что некоторые меры в области были приняты раньше, чем в других регионах.

«Мы приняли решение отпустить школьников на каникулы, разработали пакет поддержи малого и среднего предпринимательства», - добавил Михаил Ведерников, отметив, что пакет будет дополняться.

Кроме того, глава региона отметил, что в индивидуальном порядке будут рассматриваться обращения от предпринимателей, которые могут привести аргументы, что им нужно работать. После этого будут вырабатываться меры, в условиях которых компания сможет работать.

«Мы готовы делать все возможное, чтобы наша экономика прошла этот период с минимальными потрясениями», - рассказал Михаил Ведерников.

В ходе заседания Михаил Ведерников выразил благодарность вице-губернатору Вере Емельяновой за четкую и профессиональную работу оперативного штаба. С этого дня оперативный штаб губернатор будет возглавлять лично. Кроме того, будут сокращены участники штаба.