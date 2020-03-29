Ключевые предприятия Псковской области могут продолжить работу во время карантина
Ключевые предприятия, на которых держится экономика области, могут продолжить работу. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 29 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.
«Если мы будем допускать ошибки, счет заболевших будет измеряться уже тысячами», - отметил губернатор, добавив, что некоторые меры в области были приняты раньше, чем в других регионах.
«Мы приняли решение отпустить школьников на каникулы, разработали пакет поддержи малого и среднего предпринимательства», - добавил Михаил Ведерников, отметив, что пакет будет дополняться.
Кроме того, глава региона отметил, что в индивидуальном порядке будут рассматриваться обращения от предпринимателей, которые могут привести аргументы, что им нужно работать. После этого будут вырабатываться меры, в условиях которых компания сможет работать.
«Мы готовы делать все возможное, чтобы наша экономика прошла этот период с минимальными потрясениями», - рассказал Михаил Ведерников.
В ходе заседания Михаил Ведерников выразил благодарность вице-губернатору Вере Емельяновой за четкую и профессиональную работу оперативного штаба. С этого дня оперативный штаб губернатор будет возглавлять лично. Кроме того, будут сокращены участники штаба.