За неисполнение карантинных мер юрлица заплатят до 1 млн рублей штрафа

14:40, 29 марта 2020, ПАИ

Один миллион рублей штрафа грозит юридическим лицам Псковской области за неисполнение карантинных мер. Об этом заявил Михаил Ведерников 29 марта во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Большинство граждан и предпринимателей наши рекомендации услышали и соблюдают, - отметил губернатор. – Работники ушли на самоизоляцию, но есть и те, кто решил игнорировать законодательство и по-своему трактовать федеральные законы».

Михаил Ведерников отметил, что строительные материалы не являются товарами первой необходимости и продолжать работу им нельзя.

«Региональные нормы носят не рекомендательный, а обязательный характер», - отметил губернатор, напомнив, что за неисполнение решения комиссии может быть жесткая мера.

По словам главы региона, полиция имеет право применять административные санкции.

«Не хотите сидеть неделю на карантине, будете две недели сидеть в изоляторе», - добавил Михаил Ведерников.