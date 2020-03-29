Михаил Ведерников призвал обеспечить регион месячным запасом медицинских масок

15:22, 29 марта 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал обеспечить регион месячным запасом масок, передает корреспондент Псковского агентства информации с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, который проходит 29 марта. Глава региона призвал также два раза в сутки обрабатывать подъезды.

«К сожалению, многих вещей в наличии нет, а то, что есть – по запредельным ценам», - добавил Михаил Ведерников, отметив, что 270 тысяч масок дополнительно уже пришло в регион, разгрузка началась сегодня днем.

Кроме того, губернатор обещал посетить инфекционную и городскую больницы, чтобы по результатам сформировать запрос.

«Нужно предусмотреть запас спецкостюмов для скорой помощи», - добавил губернатор, отметив необходимость спрашивать у каждого, кто делает вызов скорой помощи, есть ли у него признаки ОРВИ. В случае положительного ответа, фельдшеры должны использовать костюм.

«Костюмы и перчатки мы заказали», - добавил глава региона.



Заместитель губернатора Псковской области по экономике и инвестициям Нинель Салагаева отметила, что 800 костюмов уже отложили для региона, 31 марта их можно будет забрать.

«200 тысяч перчаток на следующей неделе будут, заберем 1 апреля», - добавила Нинель Салагаева, отметив, что дополнительно 2500 перчаток будут от Минпромторга.

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко отметила, что заявки на данные принадлежности меняются в ежедневном режиме.

«Мы заказали костюмы, но срок поставки очень долгий из-за спроса. Костюмы нужны, потому что медики едут на один вызов, а попадают на другой», - добавила Марина Гаращенко.

Кроме того, по словам Марины Гаращенко, будут сокращаться посещения пациентами всех медучреждений. Будет также разрабатываться вопрос о лечении на дому.