125 объектов проверили сотрудники полиции в Псковской области

15:54, 29 марта 2020, ПАИ

Сотрудники полиции проверили в Пскове и Великих Луках 125 объектов. Об этом рассказал начальник управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 29 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Группа работает в круглосуточном режиме, в каждом муниципальном образовании работают люди», - добавил Алексей Овсянников.

В Пскове проверели 51 объект, а в Великих Луках – 74. Возбудили четыре административных производства. На предмет вбросов неповеренной и фейковой информации правоохранители мониторят также СМИ, выявили одно административное правонарушение.

«Отсутствует возможность привлечения к ответственности за нарушение карантина, потому что нет на них предписаний», - замети Алексей Овсянников, добавив, что было выявлено 2 338 лиц, на которых нет предписаний.

Кроме того, в Псковской области находится много жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые должны быть на самоизоляции дома.

Алексей Овсянников также предложил разработать анкеты для жителей региона старше 65 лет, чтобы они не находились в местах массового скопления людей. Помимо этого, Алексей Овсянников призвал сохранить рабочие дни для строителей при соблюдении условий.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников добавил, что сейчас хорошее время для ремонта дорог, пока автомобилей стало меньше.