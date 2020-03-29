О массовом скоплении людей псковичей просят сообщать по номеру 112

16:14, 29 марта 2020, ПАИ

Псковичей просят обращаться по номеру 112 при обнаружении массового скопления людей. Просьбу озвучил начальник главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов во время заседания оперативного штаба по коронавирусу 29 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Вчера мы видели много машин, до семи машин собирались и жарили шашлыки, выезжали наши инспектора и, через час там уже никого не было», - рассказал Валерий Филимонов.

В случае, если организации не соблюдают правила и не закрываются, следует звонить в полицию или по единому номеру 112, отметил руководитель ведомства.

Комиссия по ЧС подготовила распоряжение о дополнительных ограничительных мерах из-за коронавируса и мерах безопасности в период пожароопасного сезона. В соответствии с ними, к ответственности можно привлекать не только по федеральному законодательству, но и по региональному.

Накануне сотрудники регионалного МЧС составили административные протоколы по тем, кто выезжал на природу и жарил шашлыки, сообщил Филимонов.