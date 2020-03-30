Похоронные принадлежности и газеты исключены из списка товаров первой необходимости

08:02, 30 марта 2020, ПАИ

Правительство России утвердило новую редакцию распоряжения со списком непродовольственных товаров первой необходимости, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что органы государственной власти субъектов вправе вносить изменения в этот список на уровне регионов, исходя из санитарно-эпидемической ситуации в субъекте.

Новый перечень также состоит из 23 пунктов, однако некоторые позиции были изменены. Из перечня исключены похоронные принадлежности, табачная продукция, печатные СМИ и автозапчасти. Некоторые позиции получили более детальное пояснение. Так, вместо пункта «Мыло и моющие средства» появились отдельные пункты «Мыло туалетное» и «Мыло хозяйственное». Подробное описание получили товары, предназначенные для детей.

Также из списка исключены электрооборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, электронное, оптическое и компьютерное оборудование, строительные и отделочные материалы и инструменты, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, очки и линзы, а также упаковка, этикетки, ценники и кассовая лента.