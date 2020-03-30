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Начался ПАИ-Live c главой Фонда гарантий и поддержки развития предпринимательства (ЗАПИСЬ ЭФИРА)

Стартовал прямой эфир проекта ПАИ-Live с директором Фонда гарантий и поддержки развития предпринимательства Псковской области Анастасией Ивановой. Мы обсудим с гостем эфира работу Фонда в новых реалиях, меры поддержки малого и среднего бизнеса, адаптации предпринимателей к текущим экономическим условиям и мерам ограничительного характера при пандемии коронавируса.

Вопросы читатели Псковского агентства информации могут оставить здесь >>>.

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