Начался ПАИ-Live c главой Фонда гарантий и поддержки развития предпринимательства (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Стартовал прямой эфир проекта ПАИ-Live с директором Фонда гарантий и поддержки развития предпринимательства Псковской области Анастасией Ивановой. Мы обсудим с гостем эфира работу Фонда в новых реалиях, меры поддержки малого и среднего бизнеса, адаптации предпринимателей к текущим экономическим условиям и мерам ограничительного характера при пандемии коронавируса.
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