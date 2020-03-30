Распространение коронавируса не зависит от погоды и климата, уверен руководитель Гидрометцентра

10:08, 30 марта 2020, ПАИ

Распространение коронавируса не зависит от погоды и климата, уверен научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет газета «Известия».

В пример он привел активность пандемии в некоторых теплых странах. По его словам, верить в то, что климат влияет на коронавирус, он не сможет, пока биологи или медики не подтвердят, что при высокой температуре вирус слабеет и распадается.

«В том же Таиланде, где температура около 30 градусов, существует и коронавирус, и жёсткие меры борьбы с ним. На Ближнем Востоке, в Турции, в Израиле, в Сирии температура уже около 25 градусов, и ничего, он распространяется активно», — обратил внимание эксперт.

Исключать полное отсутствие влияние климата на распространение коронавирусной инфекции нельзя, однако требуется доказательная база, чтобы подтвердить это, добавил Роман Вильфанд.

По состоянию на 30 марта по всему миру коронавирусом заразились более 723,3 тысяч человек. Почти 34 тысячи человек умерли, 151,8 тысяч – вылечились.