Сергей Пайст расскажет об уборке мусора в условиях ограничительных мер

10:15, 30 марта 2020, ПАИ

В понедельник 30 марта в 11 часов гостем ПАИ-live станет директор регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области — компании «Экопром» Сергей Пайст. Вопросы для спикера жители области могут заранее задать здесь >>>.

В прямом эфире разговор пойдет о том, каким образом организована работа по вывозу мусора в условиях действия мер профилактики распространения коронавируса, как складываются отношения «Экопрома» с субподрядчиками и игроками на «мусорном» рынке региона.