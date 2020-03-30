Василий Осипов: Автопарк Пскова ощутил падение курса рубля
Автобусный парк Пскова ощутил падение курса рубля по отношению к другим мировым валютам. Об этом заявил вице-губернатор Псковской области Василий Осипов в прямом эфире проекта ПАИ-live 30 марта.
По его словам, «ползущая ситуация» сказалась на стоимости запчастей, цены которых уже подскочили.
Также во время эфира Василий Осипов рассказал, что водители автобусов и кондукторы до конца дня получат мединцские маски, внедрение транспортных карт пока отложено, а вот строительные работы продолжаются, включая те, что проходят на «Машиностроителе».