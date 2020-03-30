Дистанционно и по предварительной записи предоставляет услуги Пенсионный фонд в Псковской области

13:19, 30 марта 2020, ПАИ

В Псковской области пенсионный фонд России предоставляет услуги только по предварительной записи в случае, если их нельзя получить дистанционно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОПФР по Псковской области.

С 30 марта прием в клиентских службах и управлениях Пенсионного фонда проводится по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить через личный кабинет на сайте ПФР или Госуслугах. Запись на прием осуществляется на сайте или по телефонным номерам отделений, которые указаны на сайте.

Через личный кабинет можно получить справки и документы, в том числе для дистанционного представления в другие организации. Оперативную информацию псковичи могут получить по справочным номерам отделений, которые можно найти на сайте в разделе «Контакты региона».