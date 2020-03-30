Более 60 номеров службы судебных приставов работают в Псковской области во время карантина

14:18, 30 марта 2020, ПАИ

Федеральная служба судебных приставов увеличила количество телефонных номеров для обращения граждан. Как рассказал главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников в эфире ПАИ-live 30 марта, в регионе работает более 60 номеров, по которым жители могут обратиться к приставам. Телефонные номера можно найти на сайте регионального управления ФССП в разделе «Контакты».

Более того, если не дозвониться по указанным номерам или не получить ответ на свой вопрос, можно оставить жалобу по телефону 8 (8112) 69-90-71.

«Но я уверен, что первая инстанция у нас будет принимать все телефонные звонки и отрабатывать все обращения индивидуально», - подчеркнул гость эфира.

Сергей Колесников отметил, что такое количество действующих номеров открыто только на период прекращения личного приема граждан.