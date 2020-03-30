В Москве задержали автомобиль из псевдоотдела по борьбе с коронавирусом

14:48, 30 марта 2020, ПАИ

В Москве сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, который ездил по городу на автомобиле с наклейкой «Отдел по борьбе с коронавирусом». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль «Лада» с надписью на кузове «Отдел по борьбе с коронавирусом» на Есенинском бульваре. За рулем находился 25-летний владелец, который предъявил водительское удостоверение, которое числилось как утраченное. Фары и светопропускаемость стекол машины не соответствовали установленным требованиям.

В отношении водителя было составлено семь постановлений по делам административных правонарушений. Наклейки мужчина с машины убрал.

Не попадайтесь на уловки мошенников! В Пскове активизировались мошенники, которые предлагают провести в квартире дезинфекцию для недопущения распространения коронавирусной инфекции.