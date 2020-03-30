0
17:36
Четыре торговых точки, нарушающих карантин, нашли участники рейда в Пскове (ФОТО)
17:35
Псковичи могут предложить, где лучше посадить сирень и барбарис на акции «Сад памяти»
17:02
«Городские везут к нам вирус»: Жители Псковской области опасаются дачников из Москвы и Санкт-Петербурга
16:47
ФОТОФАКТ: Трава горит между Стругами Красными и Владимирским Лагерем
16:05
Более 8 тысяч пачек сигарет изъяли псковские пограничники
15:30
Василий Осипов: Дезинфицировать подъезды два раза в день в Псковской области — обязательно
14:48
В Москве задержали автомобиль из псевдоотдела по борьбе с коронавирусом
Еще новости
Общество

В Москве задержали автомобиль из псевдоотдела по борьбе с коронавирусом

Фото пресс-центра МВД России

В Москве сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, который ездил по городу на автомобиле с наклейкой «Отдел по борьбе с коронавирусом». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль «Лада» с надписью на кузове «Отдел по борьбе с коронавирусом» на Есенинском бульваре. За рулем находился 25-летний владелец, который предъявил водительское удостоверение, которое числилось как утраченное. Фары и светопропускаемость стекол машины не соответствовали установленным требованиям.

В отношении водителя было составлено семь постановлений по делам административных правонарушений. Наклейки мужчина с машины убрал.

Не попадайтесь на уловки мошенников! В Пскове активизировались мошенники, которые предлагают провести в квартире дезинфекцию для недопущения распространения коронавирусной инфекции. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Владимир Путин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью Четыре торговых точки, нарушающих карантин, нашли участники рейда в Пскове (ФОТО) Жителей Ленинградской области ограничили в свободе передвижения Дополнительный резерв лекарств для лечения коронавируса создадут в России Владимир Путин поручил пополнить резерв аппаратов ИВЛ в России Пособие по безработице в России увеличили до 12 тысяч рублей «Городские везут к нам вирус»: Жители Псковской области опасаются дачников из Москвы и Санкт-Петербурга Путин поручил полпредам обеспечить выполнение поручений по борьбе с коронавирусом «Молодежка ОНФ» помогла великолучанке передать дочери посылку в Псков Музей в Пскове покажет видео из Покровской и Псковской башен
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Четыре торговых точки, нарушающих карантин, нашли участники рейда в Пскове (ФОТО)
30 марта 2020
Четыре торговых точки, нарушающих карантин, нашли участники рейда в Пскове (ФОТО)
Псковичи могут предложить, где лучше посадить сирень и барбарис на акции «Сад памяти»
30 марта 2020
Псковичи могут предложить, где лучше посадить сирень и барбарис на акции «Сад памяти»
ФОТОФАКТ: Трава горит между Стругами Красными и Владимирским Лагерем
30 марта 2020
ФОТОФАКТ: Трава горит между Стругами Красными и Владимирским Лагерем
Более 8 тысяч пачек сигарет изъяли псковские пограничники
30 марта 2020
Более 8 тысяч пачек сигарет изъяли псковские пограничники
В Москве задержали автомобиль из псевдоотдела по борьбе с коронавирусом
30 марта 2020
В Москве задержали автомобиль из псевдоотдела по борьбе с коронавирусом
Начался ПАИ-live c главным судебным приставом Сергеем Колесниковым (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
30 марта 2020
Начался ПАИ-live c главным судебным приставом Сергеем Колесниковым (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
С 31 марта «Центр СПИД» в Пскове приступит к тестированию на коронавирус
30 марта 2020
С 31 марта «Центр СПИД» в Пскове приступит к тестированию на коронавирус
В ПсковГУ студенты дистанционно создали интерактивный народный музей Победы
30 марта 2020
В ПсковГУ студенты дистанционно создали интерактивный народный музей Победы

Идет загрузка...