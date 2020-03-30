Как обратиться к псковским приставам во время карантина

15:11, 30 марта 2020, ПАИ

Получить справки, погасить долг или оставить жалобу псковичи могут через электронные ресурсы федеральной службы судебных приставов. Как ведомство взаимодействует с гражданами в условиях карантина, рассказал в эфире ПАИ-live 30 марта главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников.

Узнать о своей задолженности и погасить ее вы можете через банк данных исполнительных производств, в личном кабинете стороны исполнительного производства на сайте ФССП, в мобильном приложении.

Через сервис «Интернет-приемная» граждане и представители организаций могут оставить обращение или подать жалобу.

Запросить информацию, подать заявление или оплатить долг можно и на портале госуслуг.

Также алгоритм действий вам может подсказать интернет-помощник на сайте службы судебных приставов.

Кроме того, на время карантина в Псковской области работают более 60 номеров, по которым можно взаимодействовать с приставами, и установлены ящики у каждого отделения ФССП.