0
00:39
Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО)
23:39
Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей
22:53
Отменены дополнительные рейсы из Пскова в Орлецы
22:11
ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье
21:38
Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома
20:17
Михаил Ведерников обсудит ситуацию с коронавирусом в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
19:58
Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове
Еще новости
Общество

Взрыв произошел на химзаводе под Тверью

В Тверской области на «Редкинском опытном заводе» произошел взрыв, возгорания не последовало. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональный главк МЧС. 

«В емкости на «Редкинском опытном заводе» произошел хлопок. Это не пожар. Сорвало клапан», - объяснили в ведомстве, пишет ТАСС.

Информацию о происшествии также подтвердили на предприятии, подчеркнув, что взрыв произошел в одном из закрытых цехов. Пострадавших на заводе нет.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС в костюмах химзащиты. Предположительно, последствия происшествия будут устранены в течение часа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО)
15 апреля 2020
Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО)
Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей
14 апреля 2020
Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей
Отменены дополнительные рейсы из Пскова в Орлецы
14 апреля 2020
Отменены дополнительные рейсы из Пскова в Орлецы
ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье
14 апреля 2020
ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье
Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома
14 апреля 2020
Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома 1
Михаил Ведерников обсудит ситуацию с коронавирусом в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
14 апреля 2020
Михаил Ведерников обсудит ситуацию с коронавирусом в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове
14 апреля 2020
Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове
Вечерний час пик на остановках города (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 апреля 2020
Вечерний час пик на остановках города (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...