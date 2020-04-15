Взрыв произошел на химзаводе под Тверью

09:00, 14 апреля 2020, ПАИ

В Тверской области на «Редкинском опытном заводе» произошел взрыв, возгорания не последовало. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональный главк МЧС.

«В емкости на «Редкинском опытном заводе» произошел хлопок. Это не пожар. Сорвало клапан», - объяснили в ведомстве, пишет ТАСС.

Информацию о происшествии также подтвердили на предприятии, подчеркнув, что взрыв произошел в одном из закрытых цехов. Пострадавших на заводе нет.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС в костюмах химзащиты. Предположительно, последствия происшествия будут устранены в течение часа.