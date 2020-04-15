Консервированная кукуруза в российских магазинах соответствует стандартам качества

09:22, 14 апреля 2020, ПАИ

Эксперты Роскачества проверили кукурузу 33 торговых марок по 47 показателям качества и безопасности: большая часть консервов изготовлена в России, кроме того, в исследовании также приняла участие продукция из Белоруссии, Венгрии, Китая, Польши и Таиланда. Стоимость консервированной кукурузы на момент закупки составила от 8,79 до 24,67 рубля за 100 граммов.

Требованиям безопасности соответствовала вся исследованная Роскачеством продукция. Эксперты не обнаружили в кукурузе ГМО, не выявлены и пестициды (даже в следовых количествах). Содержание потенциально вредных веществ, в числе которых тяжелые металлы и радионуклиды, соответствует нормам российского законодательства и опережающего стандарта Роскачества. Не обнаружено нарушений по микробиологическим показателям, консерванты и красители также не выявлены.

Не подтвердились опасения потребителей об избытке сахара и соли в консервах. Напротив, в товарах четырех торговых марок («Ваш выбор», «На грядке», «Наш хуторок» и «Юнона») соли оказалось меньше, чем требуется по ГОСТу. Поскольку под перечисленными торговыми марками выпускается гостированная продукция, с нее был снят балл за несоответствие.

В консервах не были обнаружены посторонние примеси (минеральные, растительного происхождения и др.). В то же время эксперты обнаружили ряд нарушений и недостатков, касающихся потребительских свойств: качества, органолептики и маркировки. Массовая доля зерен в банке оказалась не соответствующей установленной ГОСТом и опережающим стандартом Роскачества у товаров 17 торговых марок, из которых продукция двенадцати изготавливалась по ГОСТу («Бояринъ», «Глобус», «ВкусВилл», «Ваш выбор», «Принцесса вкуса», «Дядя Ваня», «Лента», «Юнона», «6 соток», Green Ray, Obilie, Heinz).

Внешний вид продукции не соответствовал установленным требованиям ГОСТа и опережающего стандарта Роскачества у 12 торговых марок, из них девять производятся по ГОСТу («Бояринъ», «Ваш выбор», «ВкусВилл», «Глобус», «Дядя Ваня», «Лента», «Маркет Перекресток», ЕКО, Green Ray).

В товарах семи ТМ выявлено несоответствие требованиям ГОСТа по цвету, причем все они производятся по ГОСТу. В консервах пяти торговых марок присутствовала неоднородность зерна. В продукции 10 ТМ заливочная жидкость не соответствовала требованиям ГОСТа. Из этих товаров кукуруза восьми торговых марок либо изготавливалась по ТУ, либо это были импортные консервы, а в кукурузе двух торговых марок («Маркет Перекресток» и Green Ray), которые изготавливались по ГОСТу, эксперты обнаружили мутную, грязно-желтую с коричневым оттенком жидкость, а это уже нарушение.