В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после публикации фейка о больных коронавирусом курсантах

09:27, 14 апреля 2020, ПАИ

К уголовному делу привела публикация фейка о делающих зарядку курсантов с коронавирусом. После появления ложной информации о заболевших курсантах и офицерах следователи завели уголовное дело, сообщает РИА Новости.

2 апреля пользователь в социальной сети «ВКонтакте» написал, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений Санкт-Петербурга заставляют делать утреннюю зарядку. При этом, по словам пользователя, 70% из них были больны коронавирусом.

В указанном институте среди сотрудников и обучающихся института случаев заражения коронавирусом выявлено не было. В связи с распространением заведомо ложной информации было возбуждено уголовное дело.