ПсковГУ открыл доставку бизнес-ланчей

14:02, 14 апреля 2020, ПАИ

Псковский государственный университет на период самоизоляции открыл доставку обедов для всех жителей Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза. Ранее эта услуга действовала для студентов, проживающих в общежитиях.

«Это очень удобный вариант для тех, кто соблюдает режим самоизоляции и ценит хорошую еду по доступной цене», - сообщили в университете.

Доставка еды производится по понедельникам, средам и пятницам с 12:00 до 16:00 (бесплатно при сумме заказа от 500 рублей). Заказ можно сделать по телефону 89212171690. Возможна безналичная оплата.

Желающие могут заказать готовый обед (горячее и гарнир с салатом), пельмени (фарш из свинины и говядины), отбивные из свинины (карбонад), фарш (свинина, говядина), мясо для запекания (маринованный карбонад), мясо для запекания (маринованный окорок), голубцы домашние (фарш из свинины и говядины), тесто дрожжевое, пироги с фруктовой начинкой, пироги с мясной начинкой и пиццу.

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