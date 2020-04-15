0
00:39
Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО)
23:39
Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей
22:53
Отменены дополнительные рейсы из Пскова в Орлецы
22:11
ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье
21:38
Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома
20:17
Михаил Ведерников обсудит ситуацию с коронавирусом в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
19:58
Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове
Еще новости
Общество

ПсковГУ открыл доставку бизнес-ланчей

Фото Дарьи Хватковой

Псковский государственный университет на период самоизоляции открыл доставку обедов для всех жителей Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза. Ранее эта услуга действовала для студентов, проживающих в общежитиях.

«Это очень удобный вариант для тех, кто соблюдает режим самоизоляции и ценит хорошую еду по доступной цене», - сообщили в университете.

Доставка еды производится по понедельникам, средам и пятницам с 12:00 до 16:00 (бесплатно при сумме заказа от 500 рублей). Заказ можно сделать по телефону 89212171690. Возможна безналичная оплата.

Желающие могут заказать готовый обед (горячее и гарнир с салатом), пельмени (фарш из свинины и говядины), отбивные из свинины (карбонад), фарш (свинина, говядина), мясо для запекания (маринованный карбонад), мясо для запекания (маринованный окорок), голубцы домашние (фарш из свинины и говядины), тесто дрожжевое, пироги с фруктовой начинкой, пироги с мясной начинкой и пиццу.

Подробное меню здесь>>>

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО)
15 апреля 2020
Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО)
Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей
14 апреля 2020
Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей
Отменены дополнительные рейсы из Пскова в Орлецы
14 апреля 2020
Отменены дополнительные рейсы из Пскова в Орлецы
ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье
14 апреля 2020
ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье
Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома
14 апреля 2020
Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома 1
Михаил Ведерников обсудит ситуацию с коронавирусом в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
14 апреля 2020
Михаил Ведерников обсудит ситуацию с коронавирусом в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове
14 апреля 2020
Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове
Вечерний час пик на остановках города (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 апреля 2020
Вечерний час пик на остановках города (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...