При попытке купить телефон в интернете псковичка потеряла 11 тысяч рублей
При попытке купить телефон в интернете псковичка потеряла 11 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
На одном из сайтов женщину заинтересовало объявление о продаже сотового телефона. В переписке с продавцом она договорились об условиях сделки, после чего псковичка перевела деньги на указанный счёт. После этого продавец перестал выходить на связь, и телефона покупательница так и не дождалась.
Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.