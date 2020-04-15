За динамикой цен в магазинах Пскова следят активисты ОНФ

16:28, 14 апреля 2020, ПАИ

Активисты ОНФ «Бюро расследований» следят за динамикой цен в продуктовых магазинах в Пскове. Был проведен очередной еженедельный мониторинг цен в продуктовых магазинах.

В первую очередь активисты обращают внимание на изменение цен на крупы и макароны, яйца, мясо, молоко, овощи, масло, соль, сахар и чай. Были проверены несколько крупных супермаркетов и небольшой сетевой магазин на Запсковье. Все данные активисты направили в антимонопольную службу.

«Резкого повышения стоимости социально значимых продуктов питания в псковских магазинах мы не наблюдаем, - рассказала активист проекта ОНФ «Бюро расследований» Марина Дубровина. – В магазинах часто бывают скидки и выгодные для покупателей предложения».

Сами покупатели отметили, что цены на продукты растут постепенно и довольно часто в магазинах не представлены производители, которые продают товар по более низкой цене, поэтому приходится выбирать из товаров подороже.