УГХ Пскова: при благоустройстве парка Гагарина мы прислушаемся к мнению жителей

17:58, 14 апреля 2020, ПАИ

Благоустройство парка имени Гагарина на Запсковье пройдет с участием жителей района. На сайте губернатора Псковской области появилось обращение от инициативной псковички, которая попросила, чтобы мнение активных жителей обязательно учли при проектировании обновленного общественного пространства. На эту тему Псковское агентство информации поговорило с заместителем начальника управления городского хозяйства Татьяной Алексеевой.

«У нас крайне редко встречаются такие активные жители с ярко выраженной жизненной позицией и видением того, что именно они хотят видеть. Поэтому, конечно, мы эту инициативу поддержим и будем прислушиваться к их мнению при разработке проекта», - рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ Татьяна Алексеева.

Действительно, за благоустройство парка Гагарина проголосовали почти четыре тысячи псковичей, а это больше чем за площадь Ленина. Инициативные горожане при поддержке депутата Григория Стороненкова активно агитировали псковичей голосовать за свой парк: расклеивали объявления, разносили листовки, опрашивали людей на улице и общались с соседями. «Мы были очень заинтересованы в победе именно нашей территории. Так как в нашем районе парк – самое привлекательное место для отдыха людей всех возрастов», - рассказывает в обращении на сайте Михаила Ведерникова Дарья Просвирнина.

Теперь же, после победы в рейтинговом голосовании, жители Запсковья хотели бы внести свой вклад в проект обновленного общественного пространства. «Никто кроме нас, местных жителей, не знает, как используется наш парк ежедневно, что востребовано в нем, а что не получит одобрения и вызовет негативную реакцию жителей. Поэтому мы просим подключить нас, инициативную группу, для принятия решений по проектированию этой, нашей, городской территории», - пишет псковичка.

Заместитель начальника УГХ полностью согласна с этим заявлением. «Люди заинтересованы, и мы сделаем все, что возможно будет реализовать, исходя из реалий, финансирования и ограничений, которые есть в программе. Мы максимально постараемся внедрить туда все, что хотят жители: найти компромисс между всеми их идеями, и воплотить их в жизнь», - сказала Татьяна Алексеева, добавив, что горожанам, действительно, виднее, как будет лучше обустроить парк.

Разработка проекта благоустройства пройдет в этом году или начале следующего. В любом случае парк преобразится уже в 2021 году с учетом пожеланий жителей.

Псковичи хотели бы сохранить историческую планировку парка и не вырубать деревья. Пожилые горожане попросили установить там тренажеры, подростки – баскетбольную площадку. Дарья Просвирнина также замечает, что жители района не хотели бы, чтобы в парке появились велосипедные дорожки, поскольку территория небольшая, а также ограждения, чтобы не разделять отделять парк от района.