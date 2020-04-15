Волонтеры передали горячие обеды пожилым людям в Печорах
Бесплатные горячие обеды получили от волонтеров четыре пожилых жителя Печор, пишет газета «Печорская правда».
В комплексный обед, который приготовили работники кафе «Уют», вошли борщ, пюре с куриной котлетой и хлеб. Горячие обеды передали по инициативе секретаря Печорского районного местного отделения партии «Единая Россия» Владимира Глотко.
Также волонтеры, помимо прочего, занимаются доставкой лекарств и оплатой квитанций за коммунальные услуги.