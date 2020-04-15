Меры соцподдержки в Псковской области продлены на полгода

10:03, 15 апреля 2020, ПАИ

Для жителей Псковской области все меры соцподдержки автоматически продлены на полгода. Газета «Псковская правда» изучила публикации российских СМИ о противокоронавирусных мерах, предпринимаемых в разных регионах, и сравнила их с ситуацией в Псковской области.

Сообщается, что также пролонгированы выплаты субсидий, льгот и социальных пособий. Малоимущие семьи области получат по 5 тысяч рублей, одинокие пожилые граждане - по 3 тысячи.

Малообеспеченным семьям и семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, предоставят продуктовые наборы. Кроме того, губернатор потребовал в индивидуальном порядке рассмотреть ситуации людей, которые ни под какие меры поддержки де-юре не подпадают, но объективно оказались в трудной жизненной ситуации.

В Пензенской области, в частности, жителей на время освободили от обязательных взносов на капремонт. В Пермском крае граждане получили годовую рассрочку на оплату вывоза твердых коммунальных отходов.

Малоимущие семьи с детьми, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями, которые не подпадают ни под федеральные, ни под региональные меры поддержки, в некоторых субъектах получат единовременные выплаты, размер которых зависит от возможностей местного бюджета. В Дагестане семьи, в которых воспитываются 4 и более детей, освободили от уплаты транспортного налога.

В отдельных регионах социально незащищенным семьям выдавали овощи, хлеб, семена, продуктовые наборы. В богатых субъектах, например, в Татарстане и Свердловской области, многодетным малообеспеченным семьям пообещали бесплатные планшеты для дистанционного обучения. В ряде регионов льготное питание школьников, перешедших на дистанционку, заменили денежными выплатами или продуктовыми наборами. В Иркутской области увеличили размер пособия по безработице, в Калининградской - оставшимся без работы выдали субсидию в 5 тысяч рублей.

Полную версию статьи газеты «Псковская правда» можно почитать здесь.