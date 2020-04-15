В Псковской области могут запретить и спортивные занятия на улице

12:34, 15 апреля 2020, ПАИ

В Псковской области могут запретить и спортивные занятия на улице, если на этом «будут спекулировать». Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое проходит 15 апреля в администрации Псковской области.

«Мы старались максимально на более поздний период отнести меру по паркам, но там люди гуляют, общаются, как будто ничего не происходит», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор назвал болезненным и запрет на посещение религиозных учреждений. Он поблагодарил митрополита Псковского и Порховского Тихона за организацию служб на улицах, что епархия так ответственно подошла к ограничительным мерам.

«К сожалению, не все храмы услышали законные требования властей. В некоторых районах создавали угрозу для жизни и здоровья людей, поэтому и была принята такая мера», - пояснил глава региона.