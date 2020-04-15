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Общество

Губернатор призвал увеличить количество волонтеров для помощи нуждающимся

Количество волонтеров в Псковской области призвал увеличит Михаил Ведерников. ФОТО: Дарья Хваткова.

Нужно усилить неформальную работу в регионе. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое проходит 15 апреля в администрации Псковской области.

Губернатор подчеркнул, что в комитет по социальной защите обратилось 102 человека. На 4,5 тысячи заявителей  предусмотрены средства.

«Давайте попросим волонтёров, если необходимо -  создадим дополнительный колл-центр для обработки еще обращений. Мы всем людям  должны оказать поддержку», - сказал глава региона.

По возможности использования средств из материнского капитала губернатор отметил, что «если необходимость будет такая сохраняться, то давайте эти меры поддержки будет оказывать».

Напомним, что в Псковской области планируется выдавать средства регионального маткапитала в качестве дополнительной меры социальной поддержки для многодетных семей. Многодетные семьи могут получить до 20 тысяч рублей из средств материнского капитала на приобретение лекарств, медицинских изделий, детской одежды, обуви, школьных принадлежностей и строительных материалов.

Также Михаил Ведерников  заявил, что 27 миллионов рублей потрачены на покупку продуктовых наборов для школьников из малообеспеченных  семей, в районы они уже направлены. «Максимально оперативно нужно эти наборы сформировать, и с понедельника уже выдавать», - сказал губернатор.

Также губернатор сообщил, что в области умер пятый пациент от коронавируса.

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